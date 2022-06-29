Unutulan kırk yama sanatı kot ceketlerle yeniden modaya dönüştü

Pandemi döneminde evde gördüğü kırk yama tekniğiyle işlenmiş yatak örtüsünden esinlenen Altınok, bir fikirle Eskişehir'e geldi. Unutulmaya yüz tutan Türk el sanatı kırk yamayı kot ceketlerin arkasına işleyerek sokaklarda yürüyen bir sergi oluşturmayı amaçlayan kadın girişimci Altınok, bu projeyle meslek edindirme kurslarında el emeğiyle işler yapan kadınlara da bir iş kolu olabilmeyi hedefliyor.

“Dizi oyuncularının da ilgisi çok”

Ürettiği kot ceketlere ünlülerin de ilgisinin yoğun olduğunu belirten Hongur, Ezgi Mola başta olmak üzere birçok dizi oyuncusunun ceketlerini giydiğini belirtti. Ürünlerini, sanat camiasındaki isimlerin üzerinde görmenin en büyük hayali olduğunu aktaran Hongur, bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kırk yama sanatını 7'den 70'e insanlarla buluşturmayı hedefleyen Hongur, “Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanları gibi dizlilerin hayatından ve kitaplarından esinlendiği Gülseren Budaycıoğlu da ürettiğim kot ceketleri giyiyor” dedi.