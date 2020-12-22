Unutulmaya yüz tutan saç modeli: “Alaburus”

Osmanlı döneminden bu yana süregelen ve 2000'li yıllara kadar okul çağındaki çocuklara yapılan alaburus saç kesimi şimdilerde unutulmaya yüz tuttu. Artık nostaljik bir saç kesimi olarak hatırlanan alaburus, günümüzde nadiren tercih ediliyor. Alaburus tıraşı kuaförler tarafından da rahat ve kullanışlı bir model olarak nitelendiriliyor. Babası ve dedesinin anlattığı hikayelerden alaburus tıraşını merak eden 16 yaşındaki Yiğit Dönertaş, daha önce bu saç kesimini hiç duymadığını söyledi. Merakını gidermek için alaburus tıraşını deneyen Dönertaş, rahat ve kullanışlı bir saç kesimi olduğunu belirtti.

“Babam ve dedemin anlattıklarından merak edip yaptırdım”

Alaburus tıraşını çok sevdiğini söyleyen ve herkese tavsiye eden Yiğit Dönertaş, “Babamla dedem okul yıllarında hep yaptırdığını anlatıyordu. Ben de merak ettim ve yaptırmak istedim. Çok memnun kaldım. İlerleyen zamanlarda tekrar yaptıracağım. Nostaljik bir tıraş olduğu için değerli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Artık unutulmaya başladı”

Yaklaşık 10 yıldır alaburus tıraşının çok az talep gördüğünü ve unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden Cool Hair Style işletme ortağı kuaför Selçuk Topkaya, “Alaburus traşını biz çocukken yapardık. Babalarımız ve dedelerimiz de öğrencilik yılarında alaburus tıraşı oluyormuş. Biz çocukluğumuzda çok yaptırırdık bu tıraşı. Ama artık unutulmaya başladı. Bazı zamanlarda bu tıraşı yapıyoruz ama çok nadir denk gelmeye başladı. Bugün de bir nostalji olarak bir kardeşimize bu modeli uyguladık. Eski modellerden zaten fazla kalmadı. Önceden yaşı ilerlemiş büyüklerimiz daha uzun modeller kullanılıyordu. Öğrenci kesimleri önde ufak bir bombe kalacak şekilde alaburus tıraşı oluyordu. Bu modellerde artık tercih edilmeye başladı” dedi.