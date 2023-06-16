‘Unutulmaya Yüz Tutmuş Türk İslam Sanatları' sergisi düzenlendi

Eskişehir İmam Hatip Mezunları Derneği (ESİMDER) tarafından düzenlenen ‘Unutulmaya Yüz Tutmuş Türk İslam Sanatları' sergisinde tamamen kadınlar tarafından yapılan çalışmalar sergilendi.

ESİMDER tarafından düzenlenen ‘Unutulmaya Yüz Tutmuş Türk İslam Sanatları' sergisinde hat, ebru, tezhip, kağıt rölyef, dikiş, ahşap boyama, örgü ve makreme gibi el sanatları kategorisine giren onlarca çalışma sergilendi. Bu sergi ile Türk İslam sanatlarının tekrardan canlandırılması ve tanıtılması hedeflenirken, ev hanımlarına ulaşılarak hem kadınların hem de gençlerin sosyal medya yerine bu tür sanatlara yönlendirilmesi hedefleniyor. Sergilenen eserlerin 1 yıl içerisinde sadece kadınlar tarafından yapılan çalışmalardan oluştuğu belirtilirken, büyük bir bölümünün ise kursta eğitim gören öğrencilere ait olduğu aktarıldı.

“Unutulmaya yüz tutan Türk İslam sanatlarını tekrardan canlandırıp tanıtmayı hedefliyoruz”

ESİMDER Hanım Komisyonları Başkanı Emine Ayçiçek, sergi için el sanatlarının hepsinden birer parça hazırlamaya çalıştıklarını söyledi. Ağırlıklı olarak kadınlara ulaşmaya çalıştıklarını ve sergide sadece onların eserlerinin gösterildiğini ifade eden Ayçiçek, “Sergimizin içeriğinde 1 yıl boyunca yaptığımız çalışmalar bulunuyor. Hat, ebru, tezhip ve kağıt rölyef gibi unutulmaya yüz tutmuş Türk İslam sanatlarıyla alakalı çalışmalar yaptık. El sanatlarına bağlı olarak biçki, dikiş bölümümüzle yaptığımız geri dönüşüm çalışmaları, ahşap boyama, örgü ve makreme eserleri de var. El sanatlarında neler varsa hepsinden birer parça yapmaya çalıştık. Bizim misyonumuz başta hanımlar olmak üzere bütün imam hatip camiasına Türk İslam sanatlarını tanıtabilmek. Bunları tekrar canlandırıp tanıtmayı hedefliyoruz. Sergimizde hanım komisyonu olarak sadece kadınların eserleri bulunuyor. Buradaki erlerin büyük bir bölümünü bizim kurslarımızda eğitim alan öğrencilerimiz yaptı. Burada sadece kadınlara değil, çocuklara ve gençlere de yönelik çalışmalarımız var. Biz anneler aracılığıyla hem kadınların hem de gençlerin sosyal medya yerine biraz daha eskiye ve kültürel sanata ağırlık vererek ruhlarını dinlendirmesi için uğraşıyoruz” dedi.

“Çalışmayan hanım kalmasın, hepsi kendi hayatını ve özgürlüğünü kendi eliyle kazansın”

Kadınlar için bu tarz projelerin çok faydalı olduğuna vurgu yapan Ayçiçek, “Hiç çalışmayan hanım kalmasın, hepsi kendi hayatını ve özgürlüğünü kendi eliyle kazansın. Biz aslında burada bir kadın kalkınma projesi uyguluyoruz. Yaklaşık 1 yıldır böyle çalışmalar yapıyoruz ve 22 tane hanımefendi Halk Eğitim aracılığıyla kendi parasını kazanmış oluyor. Bünyemizde ücretli öğretmenlik yapıyorlar. Ustalık eğitimleri olmayan ama bu sanatlara ilgi duyan ve bir türlü bunu değerlendirebilecek yer bulamamış hanımlara el attık, onlara ivme kazandırdık. Aslında kadınlar için böyle kalkınma projeleri çok güzel. Bence herkes devletin verdiği imkânları kullanarak güzel işler yapabilir” şeklinde konuştu.