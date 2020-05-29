Üreticierin dolu şaşkınlığı

Eskişehir'de etkili olan dolu yağışı; mısır, pancar, arpa ve buğday gibi tarım ürünlerine hasar verdi. Sağanak yağış ve dolu ile birlikte gelişen toprak kayması sebebiyle tarım aletleri de zarar gördü.

Eskişehir'de etkili olan dolu yağışı Tepebaşı Bölgesinde bulunan; Kızılcaören, Gündüzler ve Beyazaltın mahallelerinde ekili tarım ürünlerine zarar verdi. Yaklaşık 20 dakika boyunca süren yağmurun ardından başlayan 10 dakikalık dolu yağışı, pancar ve mısırları talan etti. Dolu yağışından arpa ve buğdaylar da etkilenirken, başaklarındaki taneleri döküldü. Yağışla birlikte gelişen toprak kayması nedeniyle tarım aletleri de zarar gördü.

"Dolu ürünlerimizi parçaladı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, birçok ürünün zarar gördüğünü söyledi. Buluşan, "Kızılcaören, Yakakayı, Gündüzler ve Beyazaltın mahallerimizde 20 dakika kuvvetli yağış, 10 dakika dolu yağışı etkili oldu. Dolu, mısır ve pancar gibi geniş yapraklı ürünlerimizi parçaladı. Arpaların daneleri döküldü, buğdayların kelleleri kırıldı. Toprak kayması zirai aletlerini, damlama sulama sistemlerini çamur tabakasıyla sürükledi. Çiftçimiz don afatıyla mücadele ederken ikinci afatla karşılaştık. Mevlam daha büyük afatlardan ülkemizi, çiftçimizi korusun" diye konuştu.