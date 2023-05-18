Üreticilere 'Elma Karaleke' hastalığı uyarısı

Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehir'de ilk defa uygulanan Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri, üreticilere katkı sunmaya devam ediyor. İstasyonlardan alınan verilere göre ilçe genelinde 'Elma Karaleke' hastalığı enfeksiyonunun oluştuğunun tespit edilmesi üzerine üreticilere bilgi verildi.

Tepebaşı Belediyesi, BEBKA 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı'ndan destek alarak hayata geçirdiği Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi'yle örnek çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Eskişehir'de ilk defa uygulanan ve 5 farklı noktaya kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları oluşan herhangi bir hastalık ya da meteorolojik olaylara karşı üreticiye önceden uyarı vererek önlem almalarını sağlıyor. Bu çerçevede 18 Mayıs günü istasyonlardan alınan verilere göre ilçe genelinde 'Elma Karaleke' hastalığı enfeksiyonunun oluştuğunun tespit edilmesi üzerine üreticilere bilgi verildi.

İstasyonlardan 'Elma Karaleke' hastalığı enfeksiyonu tespit edilince üreticilere bilgi verildi

Üreticilere, en kısa zamanda elma, armut ve ayvada ilaçlı mücadele yapılması yönünde öneride bulunan yetkililer, “Elma küllemesinin de sorun olduğu bahçelerde her iki hastalığa da etkili olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir” şeklinde uyarıda bulundu.

Tepebaşı'nda tarımsal faaliyet gösterilen 477 bin 769 dekar alanı kapsayacak şekilde 5 mahallede istasyonlar kuruldu. Ayrı iklimsel özelliklere sahip Beyazaltın, Cumhuriyet, Kavacık, Yusuflar ve Takmak mahallelerinde kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları, tüm Tepebaşı kırsalına hizmet veriyor.