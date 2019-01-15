Üreticilerle çorbalı, bozalı sohbet toplantısı

Düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, şube müdürlerimiz ve teknik personel ile çok sayıda üretici katıldı. İl Müdürü Sever, toplantıda yaptığı konuşmada, unutulmaya yüz tutan köy odaları ve kahvehanelerinde eskiden yapılan sohbetleri hatırlatmak ve devlet vatandaş bütünleşmesini sağlamak amacında olduklarını belirtti. Sever, üreticilerle iklim dolayısıyla iş yoğunluklarının en aza indiği karlı ve soğuk kış gecelerinde çorba ve geleneksel Eskişehir Bozası ikramıyla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ve söz konusu toplantıların değişik mahallelerde kış boyu devam edeceğini ifade etti.

Üreticilerin ihtiyaç ve sorunlarının sohbet havasında yerinde tespit edilerek çözülmesini amaçladıklarını ifade eden İl Müdürü Dr. Emine Sever, yapacakları çalışmalar ve projeler sayesinde, kırsalda sürdürülebilir kalkınma ile hayat standartlarının yükseltileceğini ve köyden kente göçün önlenmesine katkı sağlanacağını belirtti.

Daha sonra üreticilere söz verilerek ihtiyaç ve sorunlar hakkında bilgi alındı. Karşılıklı soru-cevap ve sohbet ortamında toplantı devam etti.

Toplantı sonunda Beyazaltın Mahalle Muhtarı Yüksel Girgin ve mahalle sakinleri, bu şekilde verimli ve samimi bir ortamda yapılan toplantı için İl Müdürü Sever'e teşekkür ettiler.