Üreticiye yönelik 'Koyun ve Keçi Hakkında Bilmek İstedikleriniz' söyleşisi

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen söyleşiye, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün yanı sıra çok sayıda küçükbaş hayvan üreticisi ile çoban katıldı.

Toplantıda konuşan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Ziraat Mühendisi Çetin Toraman, “Kırsal Kalkınma Kurulu'nu önemsiyorum, Türkiye'de bir ilk. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç önderliğinde kuruldu. Bilgilendirme toplantıları ile önemli çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.

Eskişehir - Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler ise konuşmasında, “Burada bu kadar üreticimizin olması önemli bir olay. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de kırsalın ötelendiği bir zaman dilimi yaşadık. Sonra bir gün şehrimizin bir belediye başkanı, kırsalın sesi oldu. Kırsal Kalkınma Kurulu oluşturuldu, Ulusal Küçükbaş Konseyi oluşturuldu. Veteriner Hekimler Odası Başkanı olarak Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten bu tür ölçümler, eğitimler ve bilgilendirmeler varsa Sayın Başkan'ın bunda çok büyük katkısı var” ifadelerini kullandı.

Hayvan yetiştiriciliğinde yaşanan sorunların, birliktelikler ile çözülebileceğini vurgulayan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise “Biz suya bir taş attık, bu taşın oluşturduğu dalga aşama aşama büyüdü ve bu noktalara geldi. Yeter ki iyi bir şey yapmak üzere iyi niyetle hareket edin sonuçları da böyle iyi oluyor. Çoban Festivali düzenledik, ardından Ulusal Küçükbaş Konseyi kuruldu, sonrasında Kırsal Kalkınma Kurulu kuruldu ve örgütlenme giderek artıyor arkadaşlar. Sizler bu işin içindeki yetiştiricilersiniz ve burada olduğu gibi bir araya gelmeniz çok önemli. Güncel rakamlara baktığımızda Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısının giderek azaldığını görüyoruz. Yaşanan birçok olumsuzluğun hükümet politikaları ile giderilebileceğini düşünüyorum. Ama bu politikalar olmayınca bizler yerelde bir çare bulmak zorundayız ve bulacağımıza da inanıyorum. Çünkü çok güzel ve güçlü bir birliktelik oluştu. Bu birlikteliği büyüterek götürürsek hayvancılığın yaşadığı sorunlara çözüm üretebileceğimizi düşünüyorum. Bugün sevgili hocalarımız sizlere önemli bilgiler aktaracak, sorularınızı yanıtlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 80 küçükbaş hayvan yetiştiricisi ve çobanın katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Mustafa Oğan ve Veteriner Hekim Erol Arslan katılımcılara küçükbaş hayvanların bakımı ve sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verdi. . Uzmanlar ayrıca katılımcılara etkinliğe getirilen kuzu üzerinde iğneleme teknikleri ve ateş ölçümünü de uygulamalı olarak anlattı.

Etkinlikte katılımcılara dijital ateş ölçer armağan edilirken üreticiler de Başkan Ataç'a verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.