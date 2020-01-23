Üretim çok, müşteri yok

Eskişehir Kurtuluş Kapalı Pazarında haftanın pazar günü olmasına rağmen manavlar müşterisiz kaldı. 2020 yılında geçen yıla göre Türkiye genelinde meyvenin üretimde bollaşması, fiyatlar da uygun olmasına rağmen vatandaşlar, kendi zorunlu harcamalarından sonra isteğe bağlı olarak meyve almak için verecek para bulamadığı belirtildi. Bu durumda Eskişehir'deki manavlar, meyveleriyle şenlendiren tezgâhların başında boş günler geçirirken, gelen müşterilerden de umdukları satışı yapamıyorlar.

Uzun yıllardır sektörde bulunan Eskişehir Kurtuluş Kapalı Pazarı esnafından Emin Özkaya, Eskişehir'deki meyve tezgâhların son durumunu anlattı. Özkaya, bu yıl ülke genelinde meyvelerin bol üretim olması halde müşteriler tarafından ilgisiz kaldığı dile getirdi. Özkaya, “Bu sene bereket bol, ama alacak müşteri yok. Fiyatlar da uygun ama tezgâhımıza gelen olmuyor. Pazara gelen de pek zorunlu ihtiyaçlarını alıp gidiyorlar. Bu aslında vatandaşın alım gücüne yetmemesinden kaynaklı oluyor. Kazandığı para zorunlu harcamalardan sonra bize kalmaz. Elektrik, doğal gazından sonra Eskişehir'de suya da çok yüksek oranda zam yapıldı. Şöyle diyelim; bunu devede kulak yani. Vatandaş artık ‘meyve yesek de olur yemezsek de olur' diyor. Şimdi saat bir buçuk oldu pazarda müşteri sayısını sayabiliriz kadar azdır. Bugün buranın pazarı, ama pazarın için de 15-20 müşteri var. Görünen bu yani. Millet pazara gelmiyor. Hava mı kötü? Hayır. Bugün Eskişehir'de hava da güneşli. Her şey bol olması ile fiyatları da çok uygun. Örneği, narlar 2 liradan 4 lira arasında, elmalar 2 liradan 3 lira arasında fiyatı değişiyor. En pahalı şimdi muz ve kivimiz var, o da 7 liradan 8 lira arasında satılıyor. Ama yine de satılmaz duruma geldi meyveler. Millet korkarak mal alıyor. Biz çıra ile müşteri arıyoruz. Allah bizim sonumuz hayır etsin” şeklinde konuştu.

Emin Özkaya, eskiden bir vatandaşın kilogramlarca meyve satın alırken artık elma, kivi, portakal gibi meyvelerin de adet adet aldığını dile getirdi. Manav Özkaya, “Bundan 5-6 seneye kadar önceye baksak; bir vatandaş gelip 5 kilo, 10 kilo, kasa kasa meyve alırken artık 1 adet 2 adet ile alıyor. O zamanlar anlatıyorlardı; ‘Avrupa'da şöyle adet adet satılıyor' diye. Biz de şimdi o duruma düştük. Yazın karpuz dilim ile sattık. Şimdi elma, kivi, portakal gibi meyveler adet ile satıyoruz. Meyve de adetle satar durumda geldik yani. Bakkaldan marketten çiklet alır gibi meyve istiyorlar” diye konuştu.