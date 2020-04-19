Üretim durmasın diye veterinerler iş başında

Türkiye'de korona virüs önlemleri dahilinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, kısıtlamadan muaf olan meslek grupları çalışmalarını sürdürüyor. Hayvancılık sektöründe üretimin devam edebilmesi için gerekli kontrolleri yapan veterinerler de, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve hastalık kapmamaları için ilaç desteği uyguluyorlar. Eskişehir'de bulunan bir çiftlikte hayvanların kontrollerini gerçekleştiren Veteriner Ramazan Güngören, çalışmaya 7/24 devam ettiklerini ifade ederek, "Büyükşehirlerde uygulanan sokağa çıkma yasağından biz veteriner hekimler muhafız. Tarımsal üretimin devamlılığı için biz hayvanların sağlık kontrollerini yapıyoruz. 7/24 görevimizin başındayız. Hayvanların koruyucu aşılamalarını yaptık ve hastalığı olan hayvanları tedavi ediyoruz. Halkımızın daha sağlıklı, güvenli ve ilaç kalıntısız et tüketmeleri için elimizden geleni sahada uyguluyoruz" dedi.

Çiftlik sahibi Mehmet Türkmen ise, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen veterinerin gelip kontrol yaptığını ifade etti. Türkmen, "Hayvanlarımızın genel kontrol ve temizliğini, hastalık durumunu veteriner hekimimiz kontrol etti. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen veterinerimiz geldi ve hayvanlarımızın sağlık kontrollerini yaptı. Biz de vatandaşa iyi hizmet vermek için hayvanlarımızın genel sağlık kontrollerini aksatmıyoruz" diye konuştu.

Yem fiyatlarında artış olduğunu söyleyen Türkmen, besicilerin durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti.