Ürettikleri programlanabilir silikon heykeller ile yurt dışına kafa tutuyorlar

Türkiye'de çok fazla bilinmeyen ve genelde yurt dışından sipariş edilen animatronik silikon heykelleri Eskişehir'de yapan Onur Ata ve Osman Tetik, yüz binlerce dolar maliyeti olan heykelleri neredeyse onda bir fiyatına üretiyor.

Son zamanlarda müzelerde, sağlık sektöründe, çeşitli özel projelerde yoğun olarak kullanılan, hareket ve gerçekçiliğiyle insana çok benzeyen heykeller, Eskişehir'de üretiliyor. Öğrencilik hayatlarında başladıkları işi en üst seviyeye çıkaran Onur Ata ve Osman Tetik, yaptıkları silikon heykeller ile birçok alana sipariş hazırlıyor. Yurt dışında 100-150 bin dolara kadar çıkan maliyetleri, atölyelerinde neredeyse onda bir oranına düşürerek yapan ikili, bu heykellerin hareketli ve programlanabilir robot haline getiren tek firma olma özelliği de taşıyor.

"Yurt dışından ciddi maliyetlerde satın alınan işleri onda bir fiyatına burada üretebiliyoruz"

Ürettikleri heykellerin fiyatının yurt dışı fiyatının onda birine yaptıklarını belirten Onur Ata, heykellerin yapılış aşamasını anlattı. Ata, "Öğrencilik hayatımızda başladığımız animatronik silikon heykelleri bu güne kadar getirdik. Türkiye'de çok bilinmeyen bir alan. Hareketli insan gibi konuşup insan gibi davranabilen heykeller yapıyoruz. Tamamen yazılım temelli otomasyonla çalışıyor. Saçlar, kaşlar ve kirpikler hepsi tek tek dikiliyor, makyajlanıyor. Sonrasında elbise, kıyafet giydirilerek hareketlendirilip alanda yerini buluyor. Son dönemde sağlık sektöründe yapay kadavra gibi açıkların olduğunu fark ettik. Şu an o alanda kendimizi geliştiriyoruz. Yurt dışından ciddi maliyetlerde satın alınan işleri onda bir fiyatına burada üretebiliyoruz. Dışarıya bağımlı olmadan mekanikleri de burada üretiyoruz. Robotların üretiminde sağlam metal parçalar kullanıyoruz. Onlar torna, freze ve CNC'de işleniyor. Ardından üç boyutlu yazılım programlarında tasarlanarak test aşamasına geçiliyor. Onaylanırsa ürünü bitmiş bir şekilde müşteriye teslim ediyoruz” dedi.

"Türkiye'de durağan heykel yapan birçok sanat atölyesi var ama hareketli ve programlanabilir robot anlamında ülkede tekiz diyebilirim"

Türkiye'de bir çok alanda bu heykellerin kullanılmaya başladığını ifade eden Osman Tetik, hem silikon heykel üreten, hem de bu heykelleri hareketli ve programlanabilir robot aşamasına getirebilen tek firma olma özelliği taşıdıklarını aktararak, "İlk başladığımız zaman Türkiye'de böyle bir şey yoktu, bilinmiyordu. Bu iş Japonya ve Amerika'da başladı. Maliyetler çok yüksek 100-150 bin dolarlardan bahsediliyor. Seri üretim mantığında yaptıkları için ürünleri çok kaliteli değil. Biz doğa şartlarına dayanabilen heykeller ürettiğimiz için sağlamlığa, dayanıklılığa çok önem veriyoruz. Bu konuda mekanik ve yazılım olarak kendimizi baya geliştirdik. Maliyetleri de aşağı çekiyoruz. 30-40 bin dolarlık bir robotu burada TL bazında düşük fiyatlara mâl edebiliyoruz. Bunun amacı da; Türkiye'de bu işin yayılması, tema parkları daha kaliteli hale getirmek, müzelere gelenleri olayın içerisinde yaşatmak. Türkiye'de durağan heykel yapan birçok sanat atölyesi var ama hareketli ve programlanabilir robot anlamında ülkede tekiz diyebilirim” diye konuştu.