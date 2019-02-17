Usta karikatüristlerin anısına miniklerden sergi

dönem atölye çalışmalarına katılan 44 öğrenciye katılım belgeleri verildi.

Reşat Benli İlkokulu ve Tepebaşı Belediyesi Fatih Beldeevi'nden katılım sağlayan 44 çocuk atölye çalışmalarının ardından, usta karikatüristlerin anısına düzenlenen sergide çizimlerini beğeniye sundu. Atilla Yakşi, Yaşar Arda, Erol Büyükmeriç, Vicdan Özer, Alper Tümay Tok ve Tarık Erşan'dan karikatür dersleri alan minikler emeklerini sergilemenin heyecanını yaşadı. Yaşamını yitiren Pertev Ertün, Atilla Özer, Beytullah Heper, Ahmet Sofuoğlu, İsmail Turan ve Sevil Özgür gibi usta karikatüristlerin anısına, Atilla Özer Karikatürlü Ev'de açılışı gerçekleştirilen sergiye Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra birçok usta karikatürist, öğrenci ve veli katılım sağladı.

Sergi açılışına katılan Başkan Ataç, “Tabi burada çocukların olması çok önemli, benim çocuklara karşı özel bir sevgim var. Yaptığımız bütün işlerde çocukların olmasını istiyoruz. Çünkü çocuğun olduğu yere, biz belediye başkanlarının toplayamadığı nitelikli insan topluluklarını hazırlar çocuklar; çünkü annesi, babası, dedesi, ninesi, amcası, yengesi aklınıza kim gelirse gelir. Mesela bugün burada büyük bir etkinlik olsaydı büyükler için o kadar kalabalık olmazdı ama çocuk olunca dediğimiz gibi bütün aileleriyle birlikte geliyorlar. Bizim zaten hedefimiz evde çocuğu ön plana çıkarabilmek. Çocuğa boş vakitlerinde, yani eğitiminin okulunun dışında onları daha iyi meşgul edebilmek, o da çünkü bir terapi oluyor ve onların gelişimlerini daha iyi bir noktaya götürebilmek. Bütün hedefimiz bu. Çocuklar gerçekten çok mutlu oluyorlar. Bir de dışarıda bir çocuğun beni tanıması çok hoşuma gidiyor. Bir büyüğün tanıması da önemli ama bir çocuğun tanıması çok daha hoş. Hatta bana bazen sitem ederler, 'Çocukların oyu yok, niye onlarla uğraşıyorsun?' diye. '20 sene sonra iktidarı kimse benden alamayacak' derim. Hakikaten de çocuk tarafından tanınırlık çok daha önemli. Burada şu andan çocukların mutluluğunu görüyoruz, yaptıkları güzellikleri görüyoruz, becerilerini görüyoruz. Karikatür çok önemli, mizahın en önemli noktalarından bir tanesi. İnsanları güldürmek çok zordur ama ağlatmak kolaydır. Politikacının esprilisi, insanların kendi aralarında güzel espriler yapabilen, güzel fıkralar anlatan insanları hep el üstünde tutarlar. Hatta bir kadın-erkek ilişkisinde eğer erkek espriliyse kadının gönlünü kolayca kazanabilir. Böyle işlere de yarıyor” ifadelerini kullandı.

Eskişehirli karikatüristlerden Yaşar Arda da, “Bu sergi 7 yıldır verdiğimiz kursun sergisi. Bu serginin bir özelliği şu; bu zamana kadar yitirdiğimiz, kaybettiğimiz karikatürcü ağabeylerimiz, kardeşlerimiz var. O arkadaşların anısına dedik bu yıl yapalım sergiyi. Çocukların karikatürlerinden oluşuyor, biz 7 yıldır bin 50'ye yakın çocuğa karikatür kursu vermiş olduk bugüne kadar. Tabii hepsi karikatürcü olacak değil ama içlerinden inşallah birkaçı olur. Tabi bunu ileriye doğru çizgi filme, Dünya Çocuk Karikatür Yarışmasına kadar götüreceğiz. Çocuklarla uğraşmak çok güzel, dede olduğumuz için bunlar bizim torunumuz gibi. Tabi bize de yaşam enerjisi veriyor onlarla ilgilenmek. Gönüllü olarak yapıyoruz tabii ki biz bunu" dedi.

Öğrenciler ve aileleri de düzenlenen eğitim çalışmalarından ötürü Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkür etti. Tören, çocukların atölye çalışmalarında çizdiği eserlerden oluşan “Ustalara Saygı” isimli serginin gezilmesinin ardından sona erdi.