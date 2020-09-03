Üstün Başarı Bursu kazandı, Rektör Erdal'ı ziyaret etti

olarak İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'ne yerleşen Didem Kalaycı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyarette Rektör Erdal Anadolu Üniversitesi Üstün Başarı Bursu kazanan Didem Kalaycı'yı tebrik ederek başarılarının daim olmasını diledi. Rektör Erdal ziyarette şunları söyledi; "Başarıyı ödüllendirmek ülkemizin geleceğine karşı sorumluluğumuz. Anadolu Üniversitesi olarak bu yıl ilk defa başarılı öğrencilerimizi desteklediğimiz, burs programlarımızı hayata geçirdik. Üniversite eğitimi gençlerimizin geleceğinin şekillendiği bir dönem. Bu dönemde başarılarının ödüllendirilmesi öğrencilerimizin motivasyonunu ve özgüvenini yükseltiyor. Üniversite olarak bu yılda başarılı öğrencilerin tercihlerinde ilk sıralarda yer aldık. Didem Kalaycı'nın yanı sıra kendi puan türlerinde dereceye giren altı öğrenci daha Anadolu Üniversitesi'ni tercih ederek başarı burslarından faydalanmaya hak kazandı. Ülkemizin başarılı gençlerini burs olanakları ile desteklemek bizim için de gurur verici" dedi.

“Anadolu Üniversitesi 4 yıldır hayallerimi süslüyordu”

Anadolu Üniversitesi Üstün Başarı Bursu kazanan Didem Kalaycı, ücretsiz konaklama, diz üstü bilgisayar ve üç öğün yemek gibi imkânlarından faydalanacağı için çok büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Uzun süredir bugünlerin gelmesini beklediğini aktaran Kalaycı, "Anadolu Üniversitesi, 4 yıldır hayallerimi süslüyordu. Sadece eğitim öğretim alanında değil sosyal yönleriyle de beni etkiliyordu ve burada başarılı sanatçıların, sporcuların yetiştiğini biliyorum. Rektörümüzle tanıştım ve kendisi ile sohbet ederek üniversitemi daha yakından tanıma fırsatı buldum. Sınavda gösterdiğim başarının ödüllendirilmesi beni çok mutlu etti. Eskişehir'i seviyorum ve bugün kampüsü ve fakülteyi de görme fırsatım oldu. Çekim ve kurgu stüdyoları ile diğer uygulama alanlarını gezdim ve çok kapsamlı bulduğumu söyleyebilirim. Sinemada kendimi geliştirerek yurtiçi ve yurtdışında ülkemi temsil etmeyi çok istiyorum. Anadolu Üniversiteli olmakla ilk hedefime ulaştım diyebilirim. Şimdi burada geçireceğim önümüzdeki 4 yıl boyunca kendimi çok mutlu biri olarak hayal ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Rektör Erdal, Didem Kalaycı'ya başarı bursu sertifikası ve burs kapsamında hediye edilen diz üstü bilgisayarı takdim etti.