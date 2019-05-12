Üstün ırk 'akbaşlara' Amerikan kancası

Milli bir köpek olmasına rağmen Türkiye'deki yanlış üretimler ile saf ırkı tehlikede olan akbaşlar, ABD Tarım Bakanlığının önerisi ile Amerikalılar tarafından her geçen gün daha fazla tercih ediliyor.

Esas olarak Türkiye'ye ve Eskişehir'e özgü akbaşlar, yanlış üretim teknikleri ile ülkedeki değerini her geçen gün kaybediyor. Ülkede saf ırkı doğru olarak korunamayan bekçi köpeği akbaşlara yurt dışındaki ilgi ise oldukça yoğun. Yurt dışında yapılan araştırmalarda üstün ırk olduğu belgelenen akbaşları özellikle Amerikalılar el üstünde tutuyor. Akbaşlar, ABD Tarım Bakanlığı tarafından çiftçilere ve hayvancılara resmi olarak tavsiye ediliyor. Resmi kayıtlara göre Amerika'daki akbaş sayısı ise 5 bini geçerken, Türkiye'de bu rakam oldukça geride. Yetkililer ise saf ırkın korunması ve yaygınlaştırılması için yoğun uğraş veriyor.

“Teksas'ta dahi Akbaş ırkı inanılmaz bir şekilde tercih edilir durumda”

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Cevdet Duru, “Bizim köpeğimizin Amerikalılar tarafından daha fazla üretiliyor olması bizim için iyi bir şey değil. Bunu değiştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı. Duru, akbaş köpeklerinin Amerikan Tarım Bakanlığı tarafından hayvan üreticilerine önerildiğini belirtti. Bu ırka Türkiye'nin yeteri kadar sahip çıkmadığını ifade eden Duru, “Akbaş köpekleri bizim yerli efsanemiz aslında. Sahip çıkmamız gereken efsane ırklarımızdan bir tanesi. Maalesef bu zamana kadar bu ırka yeteri kadar sahip çıktık mı? Tartışılır. Bu ırkın mensubu olan köpeklerimiz 1960'lı yılların başında yurt dışına götürülmüş. Amerika'da belli amaçlar doğrultusunda çiftleştirilmiş. Orada ulaşan nüve, maalesef ülkemizdeki köpeklerin sayısını geçmiş durumda. Bunun da başlıca sebebi akbaş ırkının özellikle Amerikan Tarım Bakanlığı tarafından bütün hayvan üreticilerine bir numaralı koruma köpeği olarak önerilmiş olması. Akbaş ırkının mükemmel özellikleri Amerikalılar tarafından kayıt altına alınmış durumda. Bunu biz söylemiyoruz. Amerikan Tarım Bakanlığı bunu kayıt altına alıyor ve üreticilerine öneriyor. Teksas'ta dahi akbaş ırkı inanılmaz bir şekilde tercih edilir durumda. Köpeklere de bizim isimlerimizi veriyorlar. Pamuk, Çoban ve Kar gibi. Türk köpeği olduğunu biliyorlar. Venezuela'dan Karayipler'e kadar akbaş isteyen var” şeklinde konuştu.

“Buna hep beraber sahip çıkalım”

Akbaş ırkının artık doğru şekilde üretilmesi ve bu milli değere sahip çıkılması gerektiğini belirten Cevdet Duru, “Bizim insanımızın artık yapması gereken bütün özelliklerini sağlayacak şekilde kayıtlı bir şekilde üretime geçmesi gerekiyor. Bunu kayıt altına almamız, bu ırkı korumamız ve çok daha iyi yerlere getirmemiz lazım. Çünkü elimizdeki milli değerlerimizden bir tanesi. Akbaş çok önemli bir değer. Herkesin bunu bilmesini sağlamak ve daha iyi yerlere götürmek hepimizin görevi ve amacı olmalı. Çünkü Amerika'da 5 bin tane bulunurken bizde bu sayının çok daha az olması bizim köpeğimizin Amerikalılar tarafından daha fazla üretiliyor olması bizim için iyi bir şey değil. Bunu değiştirmemiz lazım. Çok iyi kan hatlarımız var. Çok iyi köpeklerimiz var. Bunları yazılı hale getirmemiz, bu ırkları iyi takip etmemiz ve yeni kan hatlarını sürdürmemiz gerekiyor. Bu ülkemiz için milli bir değer. Buna hep beraber sahip çıkalım” dedi.

“Türkiye'dekinden fazla kayıtlı akbaş Amerika'da mevcut”

Akbaş köpeğine sahip olan Mehmet Altuğ Ulucan ise, düzgün eşleştirmelerde saf ırkın devam ettirilmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Akbaş köpekleri 1978 yılında Amerikalı bir elçi tarafından Amerika'ya götürülmüş. Şu an Türkiye'dekinden fazla kayıtlı akbaş Amerika'da mevcut. O yıldan beri de sürekli en üstün ırk seçiliyor. Amerika'da bizim Türkiye'de bilindiğinden çok daha ileride bilinirliği var köpeğimizin. Ancak bizim bu ırkımızın hem Eskişehirliler hem Türkiye olarak artık bilincine varıp düzgün eşleşmelerle saf ırkın devam ettirilmesi gerekiyor.”