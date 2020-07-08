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Üstyapı çalışmaları 17 mahallede sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, 17 mahallede yol ve kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.


Birçok mahallede eş zamanlı olarak çalışan ekipler; Kumlubel Mahallesi Toplum ve Lise Sokak, Batıkent Mahallesi Çaykara, Elbilir, Karaca ve Başpınar Sokak, Çamlıca Mahallesi Avcıpınar Sokak, Zafer Mahallesi Akarbaşı Sokak, Yenibağlar Mahallesi Martı ve Gün Sokak, Fatih Mahallesi Uçar Sokak'ta asfalt yama çalışması gerçekleştiriliyor.


Ekipler ayrıca Güllük Mahallesi Emir Sokak, Batıkent Mahallesi Çatalca ve Atış Sokak, Zafer Mahallesi Edip Sokak, Yenibağlar Mahallesi Gün Sokak, Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak, Çamlıca Mahallesi Solaklar Sokak'ın yanı sıra Yeşiltepe, İhsaniye ve Hacıalibey Mahallelerinin çeşitli noktalarında kaldırım ve kilit taş tamir işleri tüm hızıyla devam ediyor.


Ekipler üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmalarına Kumlubel, Kavacık, Batıkent, Sazova, Emirceoğlu, Satılmışoğlu ve Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde devam ediyor. Muttalip Mahallesi'nde gerçekleştirilen yeni yol açma çalışmaları da ekiplerce sürdürülüyor.


Tepebaşı sakinleri gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirtirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üstyapı çalışmalarının, belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini kaydediyor.

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