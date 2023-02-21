Üşüyen kediler ısınmak için çözüm yolu buldu

Eskişehir'de gün içerisinde etkili olan soğuk havadan etkilenen sevimli kediler, altından sıcak su geçtiği düşünülen kanalizasyonun kapağına oturarak ısındı.

Soğuktan üşüdüğü için Sıcaksular'daki bir kanalizasyon kapağına oturarak ısınmaya çalışan kediler görenleri gülümsetti. Dondurucu soğukta üşüyen hayvanlar, ısınmak için kendilerine çözüm üretti. Sevimli kediler zekâları sayesinde çevredeki vatandaşların takdirini ve sevgisini kazandı. İnsanların abdest almak için güzel bir yer olarak nitelendirdiği Sıcaksular'da soğuk kış günlerinde bile sıcak su aktığı biliniyor. Buhar çıktığı görülen kanalizasyon kapağının altından da sıcak su geçtiği düşünülüyor.