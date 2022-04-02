İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyarı tabelasına aldırmadan çöplüğe çevirdiler

Eskişehir’in Alpu ilçesinde bir arazi, girişinde uyarı tabelası olmasına rağmen çöplüğe döndü.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir arazi, girişinde uyarı tabelası olmasına rağmen çöplüğe döndü.


Bozan Mahallesi'ndeki arazi; atılan çeşitli inşaat, plastik, evsel atıklar nedeniyle adeta şehir çöplüğüne döndü. Arazinin girişinde bulunan “Çöp atmak yasaktır” tabelası ve çevredeki atıklar, tezat oluşturdu. Görüntü ve çevre kirliliğine neden olan çöpler nedeniyle arazi, sokakta yaşayan hayvanların da uğrak noktası oldu. Hayatta kalabilmek için çöplükte yiyecek arayan birçok köpek araziyi mesken tutarken, çevrede çok sayıda karganın da olduğu görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.