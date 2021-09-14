Uyarı tabelasını molozlara gömdüler

Eskişehir'de ‘inşaat yıkıntı atıkları dökmek yasaktır' tabelasının önüne moloz yığınları atılması, görenleri pes dedirtti.

Odunpazarı'na bağlı Teksan Sanayi Sitesi yakınlarında boş bir arazide inşaat atıklarının dökülmesinin yasak olduğunu gösteren uyarı levhasının önüne bırakılan moloz yığınları ilginç bir görüntü oluşturdu. Adeta inadına bırakılan moloz yığınlarının arasında cam kırıkları, çuvallar, cam ve pet şişelerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı. ‘İnşaat yıkıntı atıkları dökmek yasaktır' levhası, moloz yığınlarının içine gömüldüğü görüldü.