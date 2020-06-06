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Uydu vericisi takılı küçük akbaba doğaya salındı

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde üzerinde uydu vericisiyle bulunan küçük akbaba (Neophron Percnopterus) kuşu, gerekli tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya salındı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde üzerinde uydu vericisiyle bulunan küçük akbaba (Neophron Percnopterus) kuşu, gerekli tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya salındı.


Mihalıççık ilçesi Yunusemre Mahallesi kırsalında, 30 Mayıs 2020 tarihinde bulunan ve üzerinde uydu vericisi olan küçük akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Eskişehir Şubesine bağlı ekipler tarafından koruma altına alınmıştı. Yapılan araştırmaya göre GPS'li uydu vericisinin, Bulgaristan tarafından yapılan bir araştırma faaliyeti kapsamında takıldığı belirlendi. Vatandaşlar tarafından uçamaz halde bulunan Küçük Akbaba, gerekli rehabilitasyon ve tedavinin ardından Mihalıççık İlçesi Adahisar mevkisinde doğaya salındı.

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