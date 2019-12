?YEP yeni ??rencilerini ar?yor

?st?n Yetenekliler E?itim, Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi (?YEP) tan?mlama s?nav?, Anadolu ?niversitesi E?itim Fak?ltesi E Blok'ta ger?ekle?tirildi.

?YEP M?d?r? Prof. Dr. U?ur Sak ?unlar? s?yledi:

?Bug?n merkezde, Eski?ehir a??rl?kl? olmak ?zere T?rkiye genelinden gelen ?ocuklar?n potansiyellerinin tan?mlamalar?n? yap?yoruz. Bu bizim d?zenli olarak her y?l ?YEP'e ??renci kabul etmek i?in yapt???m?z bir s?nav. T?rkiye genelinde ba?vurularla s?nava kat?lan 700 civar?nda ?ocuk var. ?YEP'e genelde her y?l a?a?? yukar? otuz farkl? ?ehirden ba?vurular oluyor ve her y?l oldu?u gibi kazanan ?ocuklar aras?ndan 28 ??renciyi ?YEP'e kabul ediyoruz. Kazan?p ?YEP'e kay?t yapt?rd?ktan sonra 4 y?l boyunca e?itim al?yorlar. Hafta sonlar? ve yazlar? programlar?m?za gelebiliyorlar.?