Uygurlar?n sessiz ???l???na ses oldular

?nsan Hak ve H?rriyetleri ?nsani Yard?m Vakf? (?HH) Eski?ehir ?ubesi ve Eski?ehir Karde?lik Platform taraf?ndan Do?u T?rkistan'daki insan haklar? ihlallerine kar?? eylemle tepki g?sterildi.

Eski?ehir'de bir araya gelen kalabal?k grup, pankart a?arak ellerindeki T?rk ve Do?u T?rkistan bayraklar?yla y?r?y??e ge?ti. Bir s?re y?r?yen grup ad?na ?HH Eski?ehir ?l Ba?kan? Musa Karada? taraf?ndan ortak bas?n metni okundu. A??klamada Karada?, ?2000 y?l? sonras?ndaki siyasi, ekonomik ve askeri at?l?mlarla g?ndeme gelen ?in, s?n?rlar?n?n do?u ve bat?s?nda iki farkl? y?zle ortaya ??kmaktad?r. ?zellikle uzun y?llard?r asimilasyon ve y?ld?rma politikalar? y?r?t?len Do?u T?rkistan t?m d?nya g?ndeminden saklanmakta, M?sl?man Uygurlar her t?rl? hak ihlaline maruz b?rak?lmaktad?r. Sincan Uygur ?zerk B?lgesi Kom?nist Parti Sekreteri olan Chen Chuanguo'nun 2017 Nisan ay?ndan itibaren Do?u T?rkistan'daki Uygurlar?, hapishanelere veya zorunlu Politik E?itim Kamplar?na g?ndermesi ve beyin y?kamaya y?nelik uygulamalar? ?in i?in y?z k?zart?c? yeni bir fiil anlam?na gelmektedir. ?in'in ?e?itim kamp?' olarak adland?rd??? toplama kamplar?nda 1-3 milyon insan?n bulundu?u tahmin edilmekte. Do?u T?rkistan?da in?a edilen bu b?y?k hapishaneler Nazi Almanya?s? uygulamalar?n? and?rmaktad?r. Evlerinden, yurtlar?ndan, e? ve ?ocuklar?ndan zorla ayr?lan insanlar?n say?lar? her ge?en g?n artarken ayn? zamanda uygulanan i?kence ve zul?mler neticesinde y?zlerce insan hayat?n? kaybetmektedir. Bir?ok aileye akrabalar?n?n cesedi teslim edilmi?, ancak ?l?m nedeni hakk?nda herhangi bir a??klama yap?lmam??t?r. Kamplar?n ya?am ko?ullar? ?ok k?t? olup, i?erisinde ?ocuklar?n da bulundu?u tutuklular?n say?s?, kamplar?n alabilece?i insan kapasitesinin kat kat ?st?ndedir. ?nsanlar, s?rt ?st? yatma imk?n?na bile sahip olmad?klar? i?in, ancak yanlar?na d?nerek yatmaktad?rlar? diye konu?tu.

"Toplama kamplar?nda insan haklar? ihlalleri ediliyor"

Toplama kamplar?nda i?lenen hak ihlallerini dile getiren Karada?, ?Uygulanan yol ve y?ntemlere bak?ld???nda ?in y?netiminin h?lihaz?rda b?t?n Uygurlar? ?su?lu' olarak kabul etti?i, din ve geleneklerine ba?l? Uygurlar? ter?rist olarak g?rd??? anla??lmaktad?r. Kamplardan ??kmay? ba?aranlar?n ifadelerine g?re toplama kamplar?nda mahk?mlar? su tanklar?na dald?rma, kad?n tutuklular?n y?zlerinde ve v?cutlar?nda sigara s?nd?rme, bileklerinden as?lan tutuklular? copla d?vme, elektrik verme, de?i?ik, ac? verici nesnelerle d?v?lme, so?ukta bekletme, yo?un ve parlak ???kla k?rle?tirme, uzun s?re gergin pozisyonda tutma, uykusuz, a? ve susuz b?rakma, g?nlerce 'kaplan koltu?u' denen hareketsiz koltuklarda oturtma, elleri kelep?eli ve ayaklar? prangal? olarak dola?t?r?lma gibi k?t? muameleler yap?lmaktad?r. Bu t?rden i?kenceler fiziksel veya zihinsel bozukluklarla, ?o?u zaman da ?l?mle sonu?lanmaktad?r. Bat?l? kaynaklara g?re Do?u T?rkistan?da ?in y?netimi taraf?ndan kurulan 16 toplama kamp? bulunuyor. Bu her Uygur ailesinden en az bir ki?inin s?z konusu kamplarda tutuklu oldu?u anlam?na gelmektedir. Tutuklu olanlar genellikle 20-40 ya? aras?ndaki Uygur erkeklerdir. Bu kamplardaki Uygurlar kendi inan?lar?n? de?i?tirmeye ve Kom?nist Parti ideolojisine boyun e?meye zorlan?yorlar? ifadelerini kulland?.