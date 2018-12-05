Uykuda solunum duraklaması yaşayanlar doktora başvurmalı

Rabia Sedef Üre, uyku apnesi hakkında önemli bilgiler verdi.

Uyku apnesinin kişinin hayatına olumsuz etkileri, tanısı ve tedavisi hakkında konuşan Üre, hastalıkla ilgili önerilerde bulundu. Uyku apnesinin tanımını yapan Üre, “Uyku apnesi gece uykuda solunumun durması ya da duraklaması olayıdır" dedi.

Üre, uyku apnesinin kişinin hayatına olumsuz etkilerini anlatarak, “Uyku apnesi olan kişiler, kaliteli uyku uyuyamıyor. Uyku apnesinin trafik kazalarının 4 kat arttırdığı gösterilmiş. Uyku apnesi olan kişiler; dalgın, dikkat bozukluğu olan kişiler haline dönüşüyorlar. Kişiler ‘iş yerinde dalgınım, makine başında çalışırken korkuyorum, dikkatimi toplayamıyorum, kırmızı ışıkta bile uyumak istiyorum' gibi söylemlerde bulunabiliyorlar. Uzun vadede ise akciğerler, beyin ve kalp üzerinde bir yük oluştuğundan hipertansiyon kalp yetmezliği, beyin damar tıkanıklıkları gibi ciddi hastalıklara neden olabiliyor"dedi.

HASTA BİR GECE UYUTULARAK TANI KONULUYOR

Uyku apnesinin tanısının ‘polisomnografi' denilen bir yöntemle olduğunu ve yöntemde hastanın bir gece süreyle uyutulduğunu söyleyen Üre, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Hastanın bir gecelik uyku süresinde, beyin dalgalarını, solunumunu, kandaki oksijen seviyesini, çene ve bacaktaki kas hareketini, akciğerin ve karnın solunum sistemi hareketlerini ölçen bir sistemimiz var. Bu cihaz bize, apnenin derecelerini söylüyor. Hafif, orta veya ağır olarak derecelendiriyoruz. Bunların yanı sıra, üst solunum yolu muayenesi , akciğerler, obezite varlığının değerlendirilmesi, kas ya da beyin hastalıkları olup olmaması tanıda önemlidir."

HER UYKU APNESİNDE CİHAZ KULLANILMAZ

Hastalığın tedavisinin tanıya ve derecesine göre olduğunu kaydeden Üre; "Kişinin kilo vermesi tedavide önemlidir. Orta ve ağır derece uyku apnesi olan kişilerde cihaz kullanıyoruz. Bu cihazlarla gece boyu solunum yolunu açık tutmayı sağlıyoruz. Sürekli pozitif bir basınç vererek burun maskesi veya ağız burun maskesi ile solunum yolunu açık tutmayı hedefliyoruz" dedi.