Uyuşturucu çiftçileri yakalandı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, ilçenin Türkmenmecideye mahallesindeki kırsal alana hint keneviri ekerek esrar ürettikleri öne sürülen S.K.(27) ile E.T.'yi (25) saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise, 150 kök hint keneviri, 100 gram esrar ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Öte yandan şüpheli 2 kişinin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.