Uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de 5 bin 598 adet uyuşturucu hapla yakalan 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde 1 araç durduruldu. Aracın içerisinde yapılan aramada 5 bin 598 adet sentetik hap ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler E.Ö. ve M.Y. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.