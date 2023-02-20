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Uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de 5 bin 598 adet uyuşturucu hapla yakalan 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de 5 bin 598 adet uyuşturucu hapla yakalan 2 şüpheli tutuklandı.


Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde 1 araç durduruldu. Aracın içerisinde yapılan aramada 5 bin 598 adet sentetik hap ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler E.Ö. ve M.Y. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

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