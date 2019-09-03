İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu kaçakçıları adliye

Eskişehir’de, polis ekiplerinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapan araca düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Eskişehir'de, polis ekiplerinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapan araca düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada, Doğu illerinden Eskişehir'e güzergâhı kullanarak bir aracın yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Yol güvenliği alan polis ekipleri gerçekleştirdiği drone destekli operasyonda kentte girişi esnasında durduruldu. İlgili makamdan alınan arama kararıyla Narkotik dedektör köpeği Noro ile araçta yapılan aramada 44 kilogram eroin ele geçirildi.


Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu kapsamında işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.