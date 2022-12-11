İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu maddeyle mücadele operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu maddeyle mücadele operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, kente uyuşturucu madde getireceği belirlenen bir araç çevreyolu üzerinde durduruldu. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile araçta yapılan arama sonucu 620 gram metamfetamin ve 2,91 gram kokain ele geçirildi.


Gözaltına alınan K.O.T. ve H.A. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçumdan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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