İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu madde operasyonunda 5 tutuklama

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünün il dışından Eskişehir'e uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla yapılan ortak çalışmalarda; 400,35 gram metamfetamin, 105 sentetik ecza, 2.90 gram esrar ve 1,35 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan M.T., U.K., İ.N., M.Y. ve T.B. isimli şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilere tarafından tutuklandılar.

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