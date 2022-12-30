İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen planlı operasyon ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 şahıs yakalandı. Şahısların yakalandığı ikametlerde yapılan aramalarda; 13,34 gram bonzai, 4,69 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan S.Y., L.T., C.K., H.F., S.D., Ü.K., Ö.A. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Ayrıca bu olayla ilgili daha önce yapılan operasyonlarda toplam, 1 kilo 115,78 gram metamfetamin, 11,69 gram esrar, 2,91 gram kokain, 1,88 gram bonzai ve 6 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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