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Uyuşturucu madde satan 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Çankaya ve Ihlamurkent mahallelerinde 1 şahsın aracı ile uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alındı. 22 Şubat tarihinde yapılan çalışmalar kapsamında bölgede 3 şahsa ve uyuşturucu satıcısına ait bir araca müdahale edildi. Yapılan aramalarda; kavanoz içerisinde satışa hazır kilitli poşet içerisinde 18,17 gram esrar ele geçirildi.


Yakalanan 2 şüpheli şahsa ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli 1 şahsa ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan mevcutlu olarak yasal işlem yapıldı.


Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan hakkında işlem yapılan G.S. isimli şahıs bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilerek çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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