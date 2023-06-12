Uyuşturucu madde satıcısı 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda O.M. ve A.Y. isimli 2 kişi yakalanırken, şahısların yapılan üst aramasında 5,15 gram esrar, 1,21 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve ‘Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.