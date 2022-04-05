Uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda H.D. isimli şüpheli yakalandı. H.D., üzerinde yapılan aramalarda, 14,39 gram esrar ele geçirildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.D., "Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.