Uyuşturucu madde satıcısına jandarma ekiplerinden operasyon

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanırken, 98 gram skunk ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Seyitgazi İlçesi'nde bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen eve yapılan operasyon sonucu 98 gram skunk ve 2 adet bong olarak tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alına şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak' suçu çerçevesinde adli işlem başlatıldığı öğrenildi.