Uyuşturucu madde satıcısının evine narkotik köpeği ‘Bando' ile baskın yapıldı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince narkotik köpeği Bando'nun desteğiyle bir eve düzenlenen operasyon sonucu çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şirintepe Mahallesi'nde ikamet eden F.K.S. isimli şahsın evinde bulundurduğu uyuşturucu maddeleri sattığı tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ve narkotik köpeği Bando'nun desteğiyle gerçekleştirilen operasyon sonucu evde yapılan aramalarda, 67 gram metamfetamin, 1,49 gram esrar, 0,6 gram bonzai, 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet payp olarak tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, 50 adet boş alüminyum folyo ele geçirildi.

Yapılan operasyonda şüpheli F.K.S. ve evde bulunan E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden E.Ö.'nün hırsızlık suçundan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.K.S., tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.