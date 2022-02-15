Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla Şirintepe Mahallesi'nde çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında M.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltın alındı. M.D.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 7,54 gram metamfetamin, 3,33 gram bonzai, 2,24 gram esrar, 43 adet sentetik ecza hap, 44 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.