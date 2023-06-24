Uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerden 3'ü tutuklandı 2'si ev hapsine çarptırıldı

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli için yürütülen çalışmada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda İ.K., Y.K., K.O., H.E. ve A.S. yakalandı. Yakalanan şahıslarda satışa hazır halde bulunan 238,75 gram bonzai, 12,65 gram metamfetamin, 20 adet sentetik ecza, 4 adet ecstasy, 1,58 gram esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca satışlardan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 295 lira, 1 adet tabanca ile 4 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve ona ait 7 adet fişek ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve ‘Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K., Y.K. ve K.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.E. ve A.S. isimli şahıslar ise ilgili hâkimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.