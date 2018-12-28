'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz gün Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen ve 33 şüphelinin yakalandığı operasyonunun ardından, haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan yasal işlem başlatılan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir emniyetinden sokak satıcılarının yakalanması maksadıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il genelinde sokak satıcılarına yönelik dün sabah saatlerinde planlı bir operasyon başlatmıştı. Özel Harekât polislerinin de katılımıyla toplam 160 polis ile drone destekli yapılan operasyon kapsamında, 10 ayrı adreste arama yapılmıştı. Aramalarda, 109,76 gram skunk maddesi, 9,62 gram esrar maddesi, 33 adet ecstasy uyuşturucu hap, 24,5 adet subaxone hap, 6,39 gram eroin maddesi, 3,5 adet metadon hap, 2 adet pompalı tüfek ve 25 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet şarjör ele geçirilmişti.

Yakalanan 22 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan, 10 şüpheliye Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapılmış, 2'sinin ifadesinin alınması akabinde emniyetten serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınarak haklarında işlem başlatılan 8 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.