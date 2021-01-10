İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu operasyonların 4 gözaltı

Eskişehir’de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 510,88 gram esrar maddesi, 127,40 gram metamfetamin, 25 adet ecstacy uyuşturucu hap, 3,04 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 2 adet mermi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şüpheli şahsa ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan, diğer 2 şahsa ise ‘uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapıldı.


Öte yandan, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.