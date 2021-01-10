Uyuşturucu operasyonların 4 gözaltı

Eskişehir'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 510,88 gram esrar maddesi, 127,40 gram metamfetamin, 25 adet ecstacy uyuşturucu hap, 3,04 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 2 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahsa ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan, diğer 2 şahsa ise ‘uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.