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Uyuşturucu operasyonlarında 3 şahıs yakalandı

Eskişehir’de torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin satılmadan önce ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 şahıs yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında ise 0,25 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslarında biri hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan, 2 şahıs hakkında da ise ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan ali işlem yapıldı.

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