Uyuşturucu operasyonu, 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sokak satıcılarının ve piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve arabalarında yapılan aramalarda; 118,38 gram metamfetamin maddesi, 33 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet çalışır durumda ecza maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan yakalanan 4 şüpheli şahıstan 1'i Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alındı. Diğer 3 şüpheli şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçlarından yasal işlem uygulandı.