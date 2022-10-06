İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükdere Mahallesi'nde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışma sonucu yakalanan 1 şüphelinin yapılan üst aramasında, 113,38 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan O. K isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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