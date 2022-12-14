İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda 170 gram metamfetamin ele geçirilirken, yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda 170 gram metamfetamin ele geçirilirken, yakalanan 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Yapılan planlı çalışmalar sonucu 170 gram metamfetamin ele geçirildi.


Çalışmada yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.D., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.