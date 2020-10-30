İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu operasyonunda 2 kilogramın üzerinde bonzai ele geçirildi

Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli şahıs, 2 kilo 124 gram bonzai isimli uyuşturucuya yakalandı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli şahıs, 2 kilo 124 gram bonzai isimli uyuşturucuya yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 6 şahıs yakalandı. Zafer Mahallesi'nde düzenlenen operasyon neticesinde yakalanan 6 şahsın yanında, ani ölüme sebebiyet verdiği bilinen 2 kilogram 124 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Yakalanan şahıslardan 5'i hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticaret Yapmak' suçundan işlem yapılarak savcılığa sevk edildi. 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şahıs hakkında ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.