Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin narkotik köpeği 'Bando' ile birlikte bir otomobil ve evde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Yapılan çalışma neticesinde B.E. isimli şüpheli, kullandığı araç ile Yeniköy Mahallesi'nde R.Y. isimli şüpheli şahıstan uyuşturucu madde temin ederken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin evinde ve araçlarında narkotik köpeği Bando ile yapılan arama neticesinde; 10 gram metamfetamin, 4 adet payp, 1 adet bong olarak tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.