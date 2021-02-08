İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik olarak yapılan operasyonlarda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik olarak yapılan operasyonlarda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda, Hoşnudiye Mahallesi Barlar Sokağı civarında 3 şahıs yakaladı. Yapılan aramalarda; 1,11 gram bonzai, 0,16 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şüpheli şahsa ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem başlatılırken, diğer şüpheli S.T. hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan S.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.