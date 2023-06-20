İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirildi: 2 tutuklama

Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda 500 gram esrar ele geçirilirken, yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda 500 gram esrar ele geçirilirken, yakalanan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 500,95 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. ve M.Ö. tutuklandı. Diğer şüpheli A.Y. hakkında ise ev hapsi cezası verildi.

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