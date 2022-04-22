İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

Eskişehir’de jandarma ekiplerince evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.


Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında çalışmalarda çeşitli yerlerden temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sattıkları öğrenilen 2 kişi yakalanmıştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.


“Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçu çerçevesinde adliye sevk edilen iki şüphelinin savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

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