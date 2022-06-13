Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalanırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak çalışma gerçekleştirdi. Odunpazarı ilçesinde yakalanan 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 79,56 gram bonzai, 6,88 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde gözaltına alınan M.Ç. ve B.N.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.