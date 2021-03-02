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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Eskişehir’e, araçlarında başka bir ilden getirdikleri uyuşturucu ile yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Eskişehir'e, araçlarında başka bir ilden getirdikleri uyuşturucu ile yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda il dışından bir araçla kente uyuşturucu madde ile girmeye çalışan şahıslara müdahale edildi. Durdurulan araçta 2 kişi yakalandı. Araçta yapılan aramalar neticesinde 205,06 gram metamfetamin ele geçirildi.


Yakalanan 2 kişiden 1'i hakkında ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçu kapsamında işlem başlatıldı. Yakalanan diğer şahıs ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında işlem yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli B.Ç. Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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