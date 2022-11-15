Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bu çerçevede belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 30,06 gram esrar, 6,05 gram metamfetamin, 70 sentetik uyuşturucu hap ve kaçak olduğu değerlendirilen 16 içki ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İbrahim Halil A. tutuklanırken, diğer şüpheli B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.