Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, üzerinde farklı türlerde uyuşturucu ve tabanca bulunan 3 şüpheli şahıs yakalanırken, şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKOTİM) tarafından uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriye mahallesinde yapılan çalışmalarda, şüpheli 3 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 70,33 gram metamfetamin, 46,84 gram bonzai, 2,37 gram esrar, 15 adet sentetik ecza hapı ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve beraberinde 2 adey dolu fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapıldı. Hakkında Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak C. Başsavcılığı'na sevk edilen Ş.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.