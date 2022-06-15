İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İl dışından kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Tepebaşı ilçesinde durdurulan araçtaki O.Ö., O.S.İ ve S.D. isimli 3 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda, 732 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüphelilerin mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

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